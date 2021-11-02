Britanya'da araştırma: Aşı yaptırmayanların Covid nedeniyle hayatını kaybetme riski 32 kat daha fazla

Britanya’da Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmamış kişilerin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme riskinin aşılılara göre 32 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Sky News’s yer alan habere göre, yeni ONS verileri Covid-19’a yakalanan yaşça büyük yetişkinlerin dörtte birinin kendini izole etmek gibi kuralları uygulamayı bıraktığını gösterdi.

2 Ocak-24 Eylül 2021 arasını kapsayan ONS verileri, aşısızlarda Covid-19 ölümlerinin 100.000’de 849.7’ye karşılık geldiğini gösterdi. Bu oran, aşılılarda 26.2 çıktı.

İki doz aşı olanlarda Covid-19 ölümünün tek doz olanlara göre daha düşük olduğu belirtildi.