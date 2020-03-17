Britanya Başbakanı Johnson, Koronavirüs önlemlerini açıkladı; 'öneri' seviyesinde kalan uyarılar yeterli bulunmadı

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün ülkenin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili atacağı önlem adımlarını duyurdu. Johnson yeni sınırlamalar getirdiği konuşmada vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları ve birbirleriyle zorunlu olmayan temaslara girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Hükûmetin önlem açıklamalarının 'öneri' seviyesinde kalması uzmanlar tarafından yeterli bulunmadı.

Britanya'nın Koronavirüs'e karşı diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir mücadele yolu izleyerek sosyal hayatta kısıtlamalar koymaması tepki çekmişti. Uzmanların Britanya'da gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölü sayısının 260 bine kadar çıkabileceği uyarılarını yapmasının ardından dün akşam Johnson'ın gerçekleştirdiği toplantıda hükûmetin önlemler anlamında 'ton' değişikliğine gittiği görüldü.

Johnson, dün toplu alanlarda yapılan bütün buluşmalara, barlara, restoranlara gidilmemesi uyarısında bulundu. Johnson, mümkün olan herkesin evden çalışması gerektiğini söylerken insanların birbiriyle temastan kaçınması gerektiğini de söyledi.

Öksürük veya ateş gibi yeni tip Koronavirüs semptomu gösteren herkesin evlerinden 14 gün boyunca çıkmaması uyarısı yapıldı.

Johnson'ın açıklamaları sosyal uzaklaşmanın Britanya'da da önerildiğini ortaya çıkarsa da 'öneriler' seviyesinde kalması nedeniyle uzmanlar tarafından hâlâ yeterli bulunmuyor.

Britanya'da vaka sayısı son olarak 1553 olarak kaydedildi, hayatını kaybedenlerin sayısı da 55'e yükseldi.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya çapında 180 bini aşkın vaka görüldü