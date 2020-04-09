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Koronavirüs

Britanya Başbakanı Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

09 Nisan 2020 17:53

Britanya Başbakan Boris Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 Mart'ta Başbakan Johnson'a, ülkedeki her bir sağlık çalışanına "acilen" koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj gönderen doktorun Covid-19 kaptığı belirlendi.

Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Chowdhury, mesajında sağlık çalışanlarının "hastalarla doğrudan temasta olduklarını" belirterek, "Diğerleri gibi bizim de bu dünyada ailemiz ve çocuklarımızla hastalıksız yaşama hakkımız var" demişti.

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