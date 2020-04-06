Britanya Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Kendisine 11 gün önce Koronavirüs tanısı konan ve semptomlar nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson Londra'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmada devam ettiği Britanya'da Başbakan Johnson'ın testi pozitif çıkmıştı. Semptomların artmasının ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı, bugün akşam saatlerinde yoğun bakıma alındı.

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Yoğun bakıma alınmadan birkaç saat önce Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, Koronavirüs semptomlarının devam ettiğini söylemiş ve şunları kaydetmişti:

"Dün gece, doktorumun tavsiyesi üzerine bazı rutin testler için hastaneye gittim. Moralim iyi; virüse karşı birlikte mücadele etmek ve herkesi güvende tutmak adına ekibimle iletişim halindeyim.

Bu zor zamanlarda bana ve diğer herkesle ilgilendikleri için Ulusal Sağlık Sistemi ekibine teşekkür etmek istiyorum. Herkes güvende kalsın, lütfen Ulusal Sağlık Sistemi'ni korumak ve hayat kurtarmak için evde kalmanız gerektiğini unutmayın."

Johnson'ın dün akşam hastaneye kaldırılması üzerine İskan Bakanı Robert Jenrick son durum üzerine yaptığı açıklamada Johnson'ın durumunun iyi olduğunu söylemişti. Jenrick, Johnson'ın hükûmeti yönetme görevini sürdürdüğünü ve en kısa zamanda Başbakanlık Konutu'na döneceğini duyurmuş, hastaneye kaldırılmasının 'önlem' amaçlı olduğunu vurgulamıştı.

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