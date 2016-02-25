Brit Ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere'nin en prestijli müzik ödüllerinden olan Brit Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü şarkıcı Adele dört ödül birden kazandı.

Ödül gecesi, başkent Londra’nın en büyük konser salonlarından ‘O2 Arena’da düzenlenen görkemli törenle gerçekleşti. Adele, en iyi İngiliz kadın sanatçı, en iyi İngiliz albümü, en iyi İngiliz single ve en iyi uluslararası başarı kategorisinde ödülleri topladı.

David Bowie de anıldı

Gecede ayrıca “Glam rock’ın kralı” olarak tanınan ve 18 ay mücadele ettiği kanser hastalığını yenemeyerek 69 yaşında hayatını kaybeden İngiliz sanatçı David Bowie de unutulmadı. İskoç şarkıcı Annie Lennox ve rock yıldızının yakın arkadaşı olarak bilinen İngiliz oyuncu Gary Oldman, törende geçen ay hayatını kaybeden rock yıldızını andı. Hemen ardından ise Bowie’nin müzisyen takımı ile Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, İngiliz yıldızın unutulmaz şarkılarından “Life on Mars”ı seslendirdi.

İngiliz rock grubu Coldplay ve Amerikalı pop star Justin Bieber da performanslarıyla tam not aldı.

Ödül kazanan isimler ise şu şekilde:

En iyi İngiliz erkek şarkıcı: James Bay

En İyi İngiliz Kadın Şarkıcı: Adele

En iyi Uluslararası grup: Tame Impala

En İyi İngiliz Single: Adele “Hello”

En İyi İngiliz Grup: Coldplay

En iyi Uluslararası Erkek Şarkıcı: Justin Bieber

En iyi İngiliz Yeni Çıkış: Catfish and the Bottlemen

En iyi uluslararası çıkış: Adele

En iyi Uluslararası Kadın Şarkıcı: Björk

En İyi İngiliz Videosu: One Direction “Drag Me Down”

En İyi İngiliz Albüm: Adele - 25