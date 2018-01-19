Brigitte Bardot: #MeToo kampanyası iki yüzlü ve gülünç

Fransız aktrist Brigitte Bardot, Hollywood'da Harwey Weinstein skandalıyla başlayan ve tacize uğrayan kadınların tacizcileri ifşa etmek için kullandıkları #MeToo (#BenDe) akımına katılan kadınları, "iki yüzlü ve gülünç olmakla" suçladı.

Hiçbir zaman cinsel tacizle karşılaşmadığını söyleyen Bardot, aktrislerin rol kapmak için yaptıklarının kurbanı olduklarını öne sürdü. Bardot; "Bu aktrislerin büyük çoğunluğu iki yüzlü, gülünç ve yavan. Rol kapabilmek için yapımcılara yaklaşan birçok aktris var. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor" dedi.