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Yaşam

Brigitte Bardot: #MeToo kampanyası iki yüzlü ve gülünç

Hollywood'da Harwey Weinstein ile başlayan cinsel taciz skandalının ardından kadınlar kendilerine cinsel tacizde bulunan kişileri #MeToo etiketiyle ifşa etmeye başlamıştı

19 Ocak 2018 00:11

Fransız aktrist Brigitte Bardot, Hollywood'da Harwey Weinstein skandalıyla başlayan ve tacize uğrayan kadınların tacizcileri ifşa etmek için kullandıkları #MeToo (#BenDe) akımına katılan kadınları, "iki yüzlü ve gülünç olmakla" suçladı.

Hiçbir zaman cinsel tacizle karşılaşmadığını söyleyen Bardot, aktrislerin rol kapmak için yaptıklarının kurbanı olduklarını öne sürdü. Bardot; "Bu aktrislerin büyük çoğunluğu iki yüzlü, gülünç ve yavan. Rol kapabilmek için yapımcılara yaklaşan birçok aktris var. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor" dedi.

 

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