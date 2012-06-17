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‘Bridget Jones’u görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz gün Hollywood’da bir otelden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncuyu görenler “elbisesi üzerinden düşüyordu” yorumunu yaptı

17 Haziran 2012 21:58

Hollywood’un ünlü oyuncusu Renee Zellweger yaptığı diyetin sonucunu aldı. Zellweger zayıflığıyla hayranlarını şaşırttı.

 
“Bridget Jones’un Günlüğü” adlı seriyle adını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de duyuran ABD’li oyuncu Renee Zellweger bugünlerde zayıflığıyla konuşuluyor.
 
 
Daily Mail gazetesinin haberine göre yakında çekimlerine başlanacak olan “Bridget Jones’un Günlüğü”nün üçüncü bölümü için kamera karşısına geçecek olan yıldızın bu sefer Bridget karakterine hayat vermek için kilo almayacağı söylendi.
 
 
Filmin daha önceki iki bölümü için 13 kilo alan Zellweger’in bu bölümde kendisini şişman gösterecek özel bir kostüm giyeceği belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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