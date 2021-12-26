Netflix'in en popüler dizilerinden Bridgerton'ın, ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı. İkinci sezon 25 Mart'ta yayında.

Netflix'in geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlanan dizisi Bridgerton'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı.

İlk 28 gününde 82 milyon hane tarafından izlenerek bir süreliğine Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanını kazanan Bridgerton'ın ikinci sezonu 25 Mart 2022'de Netflix'te yayınlanacak. Dizinin tarihini duyurmak için bir de video paylaşıldı.

Ayrıca Bridgerton'ın üçüncü ve dördüncü sezonu da onaylandı.