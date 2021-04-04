Bridgerton'ın Dük'ü Regé-Jean Page, yeni sezonda yer almayacak

Netflix'in rekor kıran dizisi Bridgerton'da Hastings Dükü Simon Bassett’ı canlandıran Regé-Jean Page'in dizinin yeni sezonunda rol almayacağı açıklandı.

Netflix'in en çok izlenen dizisi olma rekorunu kıran ve yayınlandığı tüm ülkelerde ilk 10'a girmeyi başaran Bridgerton'ın yeni sezonu beklenirken, dizinin başrollerinden Simon Basset'i canlandıran Regé-Jean Page'in projeden ayrıldığı duyuruldu.

Dizinin Instagram hesabından yapılan duyuruda " “Hastings Dükü'nü oynayan Regé-Jean Page'e veda ediyoruz. Simon'ın ekrandaki varlığını özleyeceğiz ama o, her zaman Bridgerton ailesinin bir parçası olarak kalacak” ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu Page de veda mesajına "Mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı! Bu aileye katılmak; ekranda ve ekran dışında, oyuncu kadrosuyla, ekibiyle, tüm hayranlarıyla hayal edebileceğim hiçbir şeye benzemiyordu" yanıtını verdi.