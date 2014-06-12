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Brezilyalı top modellerden Dünya Kupası pozu

Brezilyalı modeller Amerikan Vogue dergisinin haziran sayısına Dünya Kupası pozu verdi

12 Haziran 2014 11:41

Amerikan Vogue dergisi bugün başlayacak Dünya Kupası şerefine Haziran sayısında Brezilyalı dünyaca ünlü top modeller Raquel Zimmermann, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Isabeli Fontana’yı ağırlıyor.

Amerikalı moda fotoğrafçısı Steven Meisel’ın çektiği fotoğraflarda dört model, Stella McCartney imzalı mini elbiseleri ve Alexis Bittar tasarımı bileklikleriyle poz verdi. Bu perşembe 33 yaşına girecek olan Adriana Lima ve gelecek ay 31 yaşına girecek Isabeli Fontana çekimler esnasında beş kere dünya şampiyonu olmuş Brezilya Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu 22 yaşındaki Neymar’ı tanışmış olmaktan duydukları mutluluğu birbirleriyle paylaşıyordu. İki çocukannesi Fontana, Neymar’la tanışmasını şöyle anlatıyor: “Onunla tanışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Brezilya’da futbolculara ne kadar değer verdiğimizi bilirsiniz. O bizim için bir yıldızdan çok daha fazlası...” 33 yaşındaki Alessandra Ambrosio’ya göre ise “Brezilyalılar doğuştan futbola yetenekli.” Ambrosio sözlerine şöyle devam ediyor: “Bizde bir çocuk konuşmaya başladıktan sonra ona ilk söylenen şey ‘Bak, bu bir futbol topu, hadi oyna’ oluyor.” Victoria’s Secret Meleği Lima ekliyor: “Futbol bizim genetiğimizde var. Biz Brezilyalılar futbol oynarken dans ederiz. Futbol Brezilyalıların balesidir.”

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