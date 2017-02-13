Brezilyalı çizer Carlos Latuff, Türkiye'deki üniversitelerin durumunu böyle çizdi!

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, son olarak 330 akademisyenin 686 sayılı KHK ile ihraç edildiği Türkiye'deki üniversite ortamını çizgisiyle yorumladı. Latuff, Twitter hesabındaki paylaşımında Türkiye'yi "Dünyanın en çok entelektüelin tutuklularının olduğu ülke" ifadeleriyle niteledi.

Mülkiye'deki 'Büyük Buluşma'dan; akademisyenler içeri alınmadı, darp edildi, gözaltılar var!

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile ihraç edilen 330 akademisyenin 115'ini Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler oluşturdu. İhraç edilen akademisyenler arasında çok sayıda Eğitim Sen üyesi akademisyen de yer aldı. Toplamda 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi 34 ihraçla en çok akademisyen ihraç edilen üniversite oldu.

Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin öncülüğünde "#HayırGitmiyoruz" çağrısıyla, ihraç edilen akademisyenlere destek için aralarında Mülkiye'nin eski dekanı Yalçın Karatepe'nin de olduğu akademisyenler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde bir araya geldi. Kampüsün içine girmek isteyen akademisyenlere polis TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulundu. Eylem sırasında gözaltına alınan 5'i akademisyen 11 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Latuff'un karikatürü şöyle: