Brezilya'da Whatsapp'a 48 saatlik erişim engeli

Brezilya'da mahkeme mobil mesajlaşma platformu WhatsApp için 48 saatlik erişim engelli kararı verdi.

Brezilya'da 93 milyon kişinin kullandığı WhatsApp'a mahkeme ile bilgi paylaşmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Mobil mesajlaşma platformunun etikisiyle binlerce mobil telefon kullanıcısı cep telefonun hatlarını iptal ettiği ve bu sebeple Brezilya telekom şirketinin aylardır WhatsApp'ın illegal bir uygulama olduğu yönünde hükümet yetkililerine lobi yaptığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl WhatsApp‘ı 16 milyar dolara satın alan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'den de bir açıklama geldi.

Zuckerberg, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Engellemenin kalması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İletişim için Facebook Mesenger kullanabilirisiniz. Bugüne kadar Brezilya internetin yaygınlaşmasında bizimle müttefikti. Brezilyalılar her zaman düşüncelerini online dünyada paylaşmakta hırslı olmuşlardır. Umarım Brezilya mahkemeleri hızlı bir şekilde kararı düzeltirler" ifadelerini kullandı.