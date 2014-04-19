Brezilya'da 'penisli' bir dişi böcek türü keşfedildi

Brezilya’da keşfedilen ve Neotrogla denilen türün dişisi sertleşme özelliğine sahip üreme organına, türün erkeği ise vajina benzeri bir üreme organına sahip. Dişi, ginosom adı verilen penis benzeri organıyla erkeğin vajinaya benzeyen organına girerek sperm emiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Current Biology adlı dergide yayımlanan araştırma raporda Neotroglalarda dişinin daima üstte olduğu çiftleşme dikkate değer bir süre olan 40 ila 70 saat devam ettiği belirtildi. Raporun yazarı Japonya'nın Hokaido Üniversitesi'nden Kazunori Yoshizawa, "Cinsiyet rolü değişikliği bir çok başka hayvanda daha önce bulunmuştu ama üreme organlarının ters olduğu ilk örnek Neotrogla" dedi.

Böcekler Brezilya'nın doğusundaki bir mağarada bulundu ve bu özellikler Neotrogla familyası içinde dört ayrı türü kapsıyor. Dişinin ginosom adı verilen penis benzeri organı erkeğin içine girdiğinde şişiyor. Organın içindeki dikenler sayesinde iki böcek birbirine yapışıyor. Bu olağanüstü rol değişikliğinin, böceklerin yaşadığı mağara ortamındaki besin yetersizliği sonucu gelişmiş olabileceği düşünülüyor. Çiftleşme sırasında dişiye erkeğin vajinasından sadece sperm değil, besleyici değeri yüksek diğer sıvıları da emme imkanı verdiği de ortaya çıktı. O nedenle çiftleşme ne kadar sık olursa dişi o kadar beslenmiş de oluyor.

Bu tuhaf türün incelenmesi türlerde cinsel organların evrimi, bilim insanlarına cinsler arası çelişki ve çatışmalar konusundaki tezlerin test edilebileceği yeni alanlar açtı. Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden Yoshiitaka Kamimura "O kadar seks rolleri değişimi görülen hayvan arasında neden sadece Neotrogla'da dişi penis geliştiğini açıklayabilmek önem taşıyor" dedi.

