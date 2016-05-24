Brezilya'da hapishane isyanları; 14 mahkumun öldüğü açıklandı

Brezilya’nın kuzey doğu eyaletlerinden Ceara’da bulunan iki hapishanede iki ayrı grup arasında çıkan kavgayla başlayan isyanlarda 14 mahkumun öldüğü açıklandı.

Eyalet valisi, isyanı bastırmak için ulusal güvenlik güçlerinin yardıma çağrıldığını ifade etti. Brezilya güvenlik yetkilileri gardiyanların grevi sırasında çıkan isyanın kontrol altına alındığını, gardiyanların da göreve döndüğünü belirtti.

CNN Türk’te yer alan habere göre; isyanın ardından yapılan açıklamada, yapılan aramalarda kaçış tünellerine rastlandığı ancak herhangi bir kaçma durumuyla karşılaşılmadığı ifade edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporda Brezilya hapishanelerini “insani felaket” olarak nitelemişti. Hapishanelerin kriminal gruplarla dolu olduğu açıklamasında bulunulan raporda, kapasitelerin üzerinde mahkumun bulunduğu açıklanmıştı.