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Dünya

Brezilya'da hapishane isyanı

Brezilya'da Cascavel hapishanesindeki mahkumlar isyan etti, dört mahkûm öldü, bazı mahkûmlar da yaralandı. Mahkumların gardiyanların kafasını kestiği belirtiliyor

25 Ağustos 2014 14:28

Brezilya'nın güneyindeki Cascavel kentinde bir hapishanede çıkan isyanda, dört mahkûm öldü, bazı mahkûmlar da yaralandı.
Wyre Davies’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, mahkûmlardan ikisinin diğer mahkûmlar tarafından başları kesildi. Ayrıca hapishane çatısından aşağı atılan iki mahkum da hayatını kaybetti.

Pazar günü başlayan isyana en az 700 mahkûmun katıldığı açıklandı. Mahkûmların hapishanenin fazla kalabalık olmasından şikâyet ettikleri, ayrıca yemek ve hijyenle ilgili rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor.

Yerel medya, mahkûmların, binanın çatısında elleri ve boyunları bağlı kişileri döverken çekilmiş görüntülerine yer verdi.
Yetkililere göre ayaklanma yemek dağıtımı sırasında başladı, mahkûmlar bazı bölümleri ele geçirip yağmaladı ve yaktı.
Mahkûmların iki gardiyanı rehin tuttukları, rehinelerden birini kesik başla korkuttukları söyleniyor. Mahkûmların çatışmasında rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki husumetin de rolü olabileceğine dikkat çekiliyor.

İsyanı sona erdirmek için mahkûmlarla görüşmeler yapılıyor.
Parana eyaletinin Güvenlik Bakanı Maria Tereza Uille Gomes müzakereleri devralmak için Cascavel'e geldi.

Brezilya ABD, Çin ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla tutuklu ve hükümlünün olduğu dördüncü ülke. 500 bin kadar mahkûm, toplam kapasitesi 300 bin kişi olan hapishanelerde tutuluyor. Hapishanelerin birçoğunun fiilen çetelerin denetiminde olduğunu belirtiliyor.

 

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