Meksika'da hapishane isyanı; en az 50 ölü

Meksika'nın kuzeyindeki Monterrey kentinde bulunan Topo Çiko hapishanesinde çıkan isyanda onlar kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Radikal'in haberine göre, TV kanalı Milenio ise ölü sayısını 50 olarak duyurdu ve hayatını kaybedenler arasında gardiyanların da olduğunu aktardı.Binadan dumanlar yükseldiği hapihaneye çok sayıda çevik kuvvet ve ambulans da sevk edildi. Hapisten kaçan mahkumlar olduğu belirtiliyor. İsyanın hapishaneden kaçma girişiminin ardından başladığı kaydedilirken, mahkum yakınları cezaevine akın etti