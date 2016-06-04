Brezilya'da 30 erkeğin tecavüz ettiği 16 yaşındaki kız konuştu: İnsanlar beni kınıyor!

Brezilya’da 30 erkeğin tecavüz ettiği 16 yaşındaki kız, yaşadıklarını bir televizyon programında anlattı. Tecavüz görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokulan ve ülke çapında kadınların kitlesel protestolarına neden olan tecavüzün ardından "insanların kendisini suçladıklarını" söyledi. Cinsel şiddet mağduru kız, tecavüzcülerin cezalandırılacağına inanmadığını söylerken “Adalet sistemi daha şimdiden hiçbir şey olmayacağını gösterdi” ifadesini kullandı.

16 yaşındaki genç kadının, Brezilya’nın Rio de Jenario kentinde tecavüze uğramasının ardından çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde kadınlar, aralarında "Kim birine sataşırsa, karşısında bizi bulur" ve "Bize karşı 30 kişiydiler" yazılı pankartlar da taşıdı. Polis, Yüksek Mahkeme'ye 'tecavüz kültürü'nü protesto etmek için çiçeklerle yürümek isteyen bazı göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

Pazartesi günü zanlılardan Rai Souza (20) teslim olurken, futbol oyuncusu Lucas Perdomo (22) da tutuklanan ikinci kişi oldu. Yetkililer, genç kadının ve ailesinin şehri terk etmeyi planladıklarını dile getirirken Brezilya Adalet Bakanı Alexandre Moraes "İsterlerse ailenin, tanık koruma programı altına alınabileceğini" açıkladı.

Söyleşi verdiği TV Record kanalında görüntüsü flulaştırılarak verilen genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir yerde uyuyakaldım ve tamamen farklı bir yerde uyandım. Uyandığımda bir adam altımda, bir adam üstümdeydi ve iki adam da kollarımı ve ellerimi tutuyordu. Uyuşturulmuştum. Ellerinde silah olan insanlar konuşuyordu ve bana gülüyorlardı. İnsanlar beni kınıyor ve bana yanlış bir şey yapmışım gibi bakıyor. Suçum olmayan bir şey için beni suçluyorlar.

"İlk başta anneme bile söylemek istemedim. Şimdi bunu tek başıma geçiriyor olsaydım eminim ki daha kötü olurdu.”