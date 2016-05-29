Brezilya'da toplu tecavüz zanlıları serbest!

Rio de Janeiro'da 16 yaşında bir genç kızın toplu tecavüze uğramasının ardından 70 polis, kentte operasyonlar başlattı, Rio'nun batısındaki yoksul semtte yaşanan olayın ardından

30'dan fazla zanlı aranıyor.

Sosyal medyada paylaşılan, cep telefonuyla çekilen video görüntüleri, 16 yaşındaki bilincini kaybetmiş genç kızın tecavüze uğradığını ortaya koymuştu. Görüntülerde bir yatakta çıplak, kanaması olan ve bilincini kaybetmiş olan genç kıza, 30'dan fazla erkeğin tecavüz ettiği anlatılıyor.

Sivil polisler olayın ardından önce üç kişiyi gözaltına aldı.



Ancak bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. Cumartesi günü bir zanlı daha gözaltına alındı. Estado de Sao Paulo gazetesi bu kişinin de daha sonra serbest bırakıldığını yazdı.

Polisin düzenlediği operasyonlarda bir silahlı çatışma yaşandığı, ancak kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Kurban polise verdiği ifadede 33 erkeğin tecavüzüne uğradığını belirtti. Kurbanın uyuşturucu sonucu bilincini kaybettiği tahmin ediliyor.

16 yaşındaki kurbanın avukatı Eloisa Samy Santiago, kurbanı sorgulayan polislerin görevden alınmasını talep etti. Avukat müvekkiline 'suçlu' muamelesi yapıldığını iddia etti.

Yaz olimpiyatlarına ev sahipliği edecek Brezilya'da tecavüz olayı nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kadın cinsel saldırıların sona ermesini talep etti. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgilere göre ülkede her 11 dakikada bir cinsel saldırı yaşanıyor.