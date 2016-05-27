Brezilya polisi, ‘toplu tecavüz’ videosundaki 30 erkeği arıyor

Brezilya polisi, Rio de Janeiro'da genç bir kadına tecavüz edip videosunu sosyal medyada paylaştığından şüphelenilen 30'dan fazla erkeği arıyor.

Genç kadının, 22 Mayıs günü erkek arkadaşının evine gittiği ve sonrasında bilincini kaybettiği belirtiliyor.

Kadının erkek arkadaşı dahil olmak üzere bir grup erkek hakkında tutuklama emri çıkartıldı.

Toplu tecavüz haberinin ardından Brezilya'daki tecavüz kültürüne karşı bir internet kampanyası başlatıldı.

Saldırı ile ilgili bilgiler çelişkili ancak genç kadının Rio de Janeiro'nun batısındaki yoksul mahallelerden birinde erkek arkadaşının evinde saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Kadın, polise verdiği ifadesinde, 23 Mayıs'ta uyandığında kendisini çıplak ve yaralı halde bulduğunu ve evine gittiğini söyledi.

Kadın, 22-23 Mayıs arasında günler sonra bazı kişilerin saldırı görüntülerini internete koyması üzerine ne olduğunun farkına vardığını belirtti.

40 saniyelik video kadın karşıtı yorumlar eşliğinde yaygın bir şekilde paylaşıldı.

Brezilya'yı şok eden saldırının ardından, bazı sivil toplum kuruluşları protesto çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Kadın örgütü, yetkililere saldırıyı soruşturmaları çağrısında bulundu, ancak soruşturma sırasında mağdur kadının mahremiyetinin de korunmasını istedi.