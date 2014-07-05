Brezilya yarı final vizesini ecel terleri dökerek aldı: 2-1

2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ikisi tamamlandı.



Almanya'nın, Fransa'yı 1-0 yenip yarı finale yükselmesinin ardından, rakibi Kolombiya'yı 2-1 mağlup eden Brezilya oldu.

Brezilya'nın golleri iki savunma oyuncusu Thiago Silva ve David Luiz'den gelirken, Kolombiya'nın tek golünü ise James Rodriguez penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 11'leri

Kolombiya: Ospina, Zapata, Yepes (c), Sanchez, Armero, Gutierrez (Carlos Bacca), Rodriguez, Cuadrado (Juan Quintero), Guarin, Ibarbo (Adrian Ramos), Zuniga

Brezilya: Julio Cesar, Thiago Silva (c), David Luiz, Fernandinho, Marcelo, Hulk (Ramires), Paulinho (Hernanis), Fred, Neymar (Henrique), Oscar, Maicon

Maçın önemli dakikaları

3. dakikada Maicon’un sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Fernandinho’nun ceza sahasına ortasını Kolombiya savunması karşıladı.

7. dakikada Brezilya'nın kazandığı köşe vuruşunda yerden seken top arka direkte bekleyen Thiago Silva’nın vuruşuyla Brezilya 1-0 öne geçti.

11. daikada, Cuadrado’nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Julio Cesar son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Neymar'ın pasına hareketlenen Hulk'un şutunu David Ospina kurtardı.

28. dakikada Marcelo ceza sahasına girmeden yerden pasını Hulk’a verdi. Hulk’un sol ayağı ile çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci David Ospina bir kez daha topu kurtarmayı başarıyor.

38. dakikada James Rodriguez topu penaltı noktasının üstüne doğru ortaladı. Kaleci Julio Cesar topa sahip olmayı başardı.

İlk yarı 1-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi

49. dakikada Kolombiya'nın sol kanattan kazandığı serbest atışta Pablo Armero ceza sahasına doğru topu ortaladı. Brezilya savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

52. dakikada Neymar’ın ceza sahasına doğru ortaladığı topu Kolombiya savunmasında bulunan Cristian Zapata kafayla müdahale etti.

59. dakikada James Rodriguez’in pasına ceza sahasının dışında bulunan Freddy Guarin sol ayakla topun gelişine şutunu çekti. Ancak top üstten auta gidiyor.

69. dakikada David Luiz'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti ve Brezilya 2-0 öne geçti.

79. dakikada Carlos Bacca ceza alanı içinde düşürüldü ve Kolombiya penaltı kazandı. Topun başına gelen Jamez Rodriguez'in vuruşu ağlara gitti ve Kolombiya durumu 2-1 yaptı.

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