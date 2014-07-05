T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilya yarı final vizesini ecel terleri dökerek aldı: 2-1

2014 Dünya Kupası çeyrek final maçında evsahibi Brezilya, Kolombiya'yı Thiago Silva ve David Luiz'in golleriyle 2-1 yenerek, yarı finalde Almanya'nın rakibi oldu

05 Temmuz 2014 03:21

2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ikisi tamamlandı.

Almanya'nın, Fransa'yı 1-0 yenip yarı finale yükselmesinin ardından, rakibi Kolombiya'yı 2-1 mağlup eden Brezilya oldu.

Brezilya'nın golleri iki savunma oyuncusu Thiago Silva ve David Luiz'den gelirken, Kolombiya'nın tek golünü ise James Rodriguez penaltıdan kaydetti.

 

Karşılaşmanın 11'leri

 

Kolombiya: Ospina, Zapata, Yepes (c), Sanchez, Armero, Gutierrez (Carlos Bacca), Rodriguez, Cuadrado (Juan Quintero), Guarin, Ibarbo (Adrian Ramos), Zuniga

Brezilya: Julio Cesar, Thiago Silva (c), David Luiz, Fernandinho, Marcelo, Hulk (Ramires), Paulinho (Hernanis), Fred, Neymar (Henrique), Oscar, Maicon

 

Maçın önemli dakikaları

 

3. dakikada Maicon’un sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Fernandinho’nun ceza sahasına ortasını Kolombiya savunması karşıladı. 

7. dakikada Brezilya'nın kazandığı köşe vuruşunda yerden seken top arka direkte bekleyen Thiago Silva’nın vuruşuyla Brezilya 1-0 öne geçti.

11. daikada, Cuadrado’nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Julio Cesar son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Neymar'ın pasına hareketlenen Hulk'un şutunu David Ospina kurtardı.

28. dakikada Marcelo ceza sahasına girmeden yerden pasını Hulk’a verdi. Hulk’un sol ayağı ile çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci David Ospina bir kez daha topu kurtarmayı başarıyor.

38. dakikada James Rodriguez topu penaltı noktasının üstüne doğru ortaladı. Kaleci Julio Cesar topa sahip olmayı başardı.

İlk yarı 1-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi

49. dakikada Kolombiya'nın sol kanattan kazandığı serbest atışta Pablo Armero ceza sahasına doğru topu ortaladı. Brezilya savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

52. dakikada Neymar’ın ceza sahasına doğru ortaladığı topu Kolombiya savunmasında bulunan Cristian Zapata kafayla müdahale etti. 

59. dakikada James Rodriguez’in pasına ceza sahasının dışında bulunan Freddy Guarin sol ayakla topun gelişine şutunu çekti. Ancak top üstten auta gidiyor.

69. dakikada David Luiz'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti ve Brezilya 2-0 öne geçti.

79. dakikada Carlos Bacca ceza alanı içinde düşürüldü ve Kolombiya penaltı kazandı. Topun başına gelen Jamez Rodriguez'in vuruşu ağlara gitti ve Kolombiya durumu 2-1 yaptı.

Maçın fotoğrafları için tıklayın

ETİKETLER

brezilyadünya kupasıkolombiyaçeyrek final

İlgili Haberler

Dünya Kupası'nda yarı finalin ilk ismi Almanya: 1-0

2014 Dünya Kupası çeyrek final maçında Almanya, Fransa'yı Hummels'in attığı golle 1-0 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu

Dünya Kupası'nda son iki yarı finalist belli oluyor

2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Arjantin-Belçika ve Hollanda-Kosta Rika karşılaşmaları oynanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24