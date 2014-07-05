Dünya Kupası'nda son iki yarı finalist belli oluyor

2014 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselecek son iki takım bugün oynanacak iki maçla belli olacak.

Saat 19.00'da Arjantin ve Belçika ile saat 23.00'te Hollanda-Kosta Rika maçları oynanacak. Kazanan takımlar, yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Arjantin-Belçika

2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde eşleşen Arjantin ile Belçika, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülkenin önceki karşılaşmalarında Arjantin'in 3 galibiyetine karşı Belçika 1 galibiyet elde etti. "Tangocular", bu karşılaşmalarda rakip filelere 10 gol gönderirken, Belçika 4 gol kaydetti.

Maçın hakemi İtalyan Rizzoli

Brezilya'nın başkenti Brasilia şehrindeki Nacional Stadı'nda oynanacak çeyrek final mücadelesi bugün TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Nicola Rizzoli düdük çalacak. Rizzoli'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Renato Faverani ve Andrea Stefani yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Avustralya'dan Benjamin Williams üstlenecek.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

F Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Arjantin, Nijerya'nın önünde lider olarak ikinci tura yükseldi.

Grupta Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0 ve Nijerya'yı 3-2 yenen Güney Amerika temsilcisi, ikinci turda İsviçre'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla geçti.



Yedi gol atıp 3 gol yiyen Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, kaydettiği 4 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.

H Grubu'nda 3 maçını da kazanarak 9 puan toplayan Belçika, Cezayir'in önünde ilk sırayı alarak zorlanmadan ikinci tura kaldı. Cezayir'i 2-1, Rusya ve Güney Kore'yi 1-0 yenen Belçika, ikinci turda ABD'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti.



Altı gol atıp 2 gol yiyen Belçika'da golleri Jan Vertonghen, Divock Origi, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Marouane Fellaini paylaştı.

Hollanda-Kosta Rika

2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki son çeyrek final maçında karşılaşacak Hollanda ile Kosta Rika, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Brezilya'nın Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek. Irmatov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Abduxamidullo Rasulov ve Kırgız Bakhadyr Kochkarov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fildişi Sahili'nden Noumandiez Doue olacak.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

B Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Hollanda, Şili'nin önünde lider olarak adını ikinci tura yazdırdı.

Grupta son şampiyon İspanya'yı 5-1, Avustralya'yı 3-2 ve Şili'yi 2-0 mağlup eden "Portakallar", ikinci turda Meksika'yı 2-1'lik skorla eledi.



12 gol atıp, 4 gol yiyen Hollanda'nın en golcü oyuncuları, üçer golle Arjen Robben ve Robin van Persie oldu.

D Grubu'nda 7 puanla liderliği elde eden Kosta Rika, Uruguay'ı 3-1, İtalya'yı 1-0 mağlup etti, İngiltere ile 0-0 berabere kaldı. Kosta Rika ikinci turda ise Yunanistan'ı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla saf dışı bıraktı.



Beş gol atıp, 2 gol yiyen Kosta Rika'nın gollerini Bryan Ruiz (2), Joel Campbell, Marcos Urena ve Oscar Duarte kaydetti.