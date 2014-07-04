Dünya Kupası'nda yarı finalin ilk ismi Almanya: 1-0

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri Fransa-Almanya maçıyla başladı.

Maça hızlı başlayan Almanya, savunma oyuncusu Hummels'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Almanya, Fransa'yı 1-0 yenerek, 2014 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İki takımın 11'leri

Fransa: Lloris, Debuchy, Varane, Sakho (Koscielny), Evra, Cabaye (Remy), Matuidi, Pogba, Valbuena (Giroud), Griezmann, Benzema

Almanya: Neuer, Lahm, Howedes, Hummels, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Ozil (Goetze), Muller, Kroos, Klose (Schürrle)

Maçın önemli dakikaları

3. dakikada sağ kanattan Thomas Müller’in başlattığı atakta, ceza sahasına gelen top önce savunmadan sekti, Toni Kroos'un yatarak vuruşunda top savunmadan göre dönde. gerçekleştiriyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Toni Kroos'un ortasına iyi yükselen Mats Hummels'in golüyle Almanya 1-0 öne geçti.



34. dakikada Varane’ın savunmadan attığı uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Antoine Griezmann, ceza sahası içine pasını gönderdi. sol çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın vuruşu kaleci Manuel Neuer’den döndü. Kalenin hemen önünde topla buluşan Karim Benzema’nın vuruşuna Mats Hummels engel oldu ve top kornere çıktı.

35. dakikada Mathieu Valbuena’nın köşe vuruşundan ceza sahasına yaptığı ortaya, ceza sahası içinde sol çaprazından vuran Mamadou Sakho’nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



55. dakikada sol kanatta topla buluşan Bastian Schweinsteiger, yerden pasını ceza sahası dışındaki arkadaşı Toni Kroos’a çıkarttı. Kroos’un topun gelişine yaptığı vuruş auta çıktı.

70. dakikada ceza yayı önünde yapılan kısa paslaşmalar sonrasında sağ çaprazda topla buluşan Thomas Müller'in vuruşu direğin dibinden auta gitti.

74. dakikada Schürrle'nin sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Hugo Lloris yatarak kurtardı.

77. dakikada Matuidi'nin ceza alanı köşesinden şutunu, Neuer tokatladı.

81. dakikada gelişen Almanya atağında Schürrle'nin vuruşunu Lloris ayağıyla uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Benzema'nın vuruşunu kaleci Neuer kurtardı.

Karşılaşma Almanya'nın Fransa karşısındaki 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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