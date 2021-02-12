Brezilya Sağlık Bakanı: Koronavirüs'ün Amazon mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı olabilir

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazullo, Koronavirüs'ün (Covid-19) Brezilya’da ortaya çıkan ve ‘Amazon Mutasyonu’ olarak bilinen yeni mutasyonun, 3 kat daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.

Brezilya Sağlık BakanıPazuello, Amazonlarda Koronavirüs'ün yeni bir mutasyonunun tespit edildiğini ve kesin bir çalışma olmamakla birlikte yeni mutasyonun 3 kat daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Bakan aynı zamanda yapılan testlerde mevcut aşıların, mutasyona karşı etkili olduğunu da belirtti.

Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde COVID-19 testlerinden genomik verileri topladı. Yapılan çalışma sonucunda vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ester Sabino