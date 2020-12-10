Brezilya'da ölümcül olarak bilinen mantar kaynaklı ilk enfeksiyon vakası kaydedildi

Brezilya’da ölümcül olarak bilinen mantar kaynaklı ilk enfeksiyon vakası görüldü. Brezilya Sağlık Bakanlığı nadir görülen Candida Auris isimli mantar kaynaklı ilk vakasının kaydedildiğini açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı Pazartesi günü Bahia eyaletinde bulunan bir hastanenin yetişkin yoğun bakım ünitesine kabul edilen bir hastada Candida mantarı kaynaklı olası bir enfeksiyon vakasına karşı uyarıldı.

Candida Auris türünün vücutta ilaç tedavisine yanıt vermeyen enfeksiyonlara sebep olabileceği ve ölüm riski taşıdığı ifade edildi.







Bakanlık mantarın küresel sağlık için tehdit oluşturduğunu aktardı. Mantarın sebep olduğu enfeksiyonun hastane gibi ortamlarda hızlı bir şekilde yayılabileceği ve bu sebeple tespit edilen olası vakanın daha iyi araştırılması ve yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı uzman bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Candida mantarı 2009 yılında Japonya’da tespit edilmişti. İngiltere’de bu mantar türünden kaynaklı ilk vakaya 2013 yılında, ABD’de ise 2016’da rastlanmıştı. Daha birçok ülkede rastlanan Candida mantarı, Güney Amerika ve Güney Asya bölgesinde daha yaygın görülüyor.