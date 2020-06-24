Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp'ın ödeme özelliğini askıya aldı

120 milyondan fazla kullanıcısıyla WhatsApp'ın en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da merkez bankası WhatsApp messenger ödeme özelliğini askıya aldı. Banka yetkilileri Mastercard ve Visa'dan, WhatsApp üzerinden yapılan ödeme ve para transferi işlemlerini durdurmalarını istedi.

Brezilya Merkez Bankası'nın bu kararı Facebook cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. Bankanın web sitesinden yapılan açıklamada, kararın, hızlı, güvenli, şeffaf, açık ve ucuz ödeme sistemleri piyasasında rekabeti koruma amacıyla alındığı belirtildi. Banka yetkilileri Mastercard ve Visa'dan, WhatsApp üzerinden yapılan ödeme ve para transferi işlemlerini durdurmalarını istedi. Merkez Bankası'nın kararının çok fazla bir argümana dayanmadığını belirten Fintech ve Bankacılık Düzenlemeleri Uzmanı Tiago Severo Gomes, kararın özellikle ödeme düzenlemeleri ve teknoloji pazarı açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

WhatsApp birçok toptan ve perakendeci için online alışveriş hizmeti veriyor

Brezilya Merkez Bankası'nın bu kararı, WhatsApp'ın ödeme sistemini bu ayın başlarında Hindistan ve Meksika da dahil olmak üzere birkaç pazarda test ettikten sonra bu ayın başlarında piyasaya süren Facebook için büyük bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. WhatsApp'ın ödeme hizmeti uygulama içinde ticaret sunma planının önemli bir özelliği olarak konumlanıyor ve dünya çapında 5 milyondan fazla satıcı, messenger uygulamasının ticari bir sürümünü kullanıyor. Hindistan, Brezilya ve Meksika gibi birçok ülkede WhatsApp birçok toptan ve perakendeci için online alışveriş hizmeti veriyor.