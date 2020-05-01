Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Ligler başlayabilir, Koronavirüs fiziği iyi olanı öldürmez

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesindeki yüksek sayıdaki yeni tip Koronavirüs vakalarına rağmen "sporcuların fiziksel durumları iyi olduğunu için ölme ihtimallerinin düşük olduğunu" söyleyerek futbol müsabakalarının tekrar başlatılmasını talep etti.

Radio Guaiba'ya konuşan Bolsonaro, "Futbol sektöründe birçok kişi karşılaşmaların tekrar başlamasına sıcak bakıyor çünkü işsizlik kulüplerin de kapılarını çalıyor" dedi ve ekledi; "Virüse yakalanan futbolcuların ölme ihtimali düşük, çünkü fiziksel durumları iyi. Onlar atlet".

Bolsonaro, sağlık bakanının önümüzdeki günlerde maçların seyircisiz bir biçimde başlamasını önerecek bir açıklama yayınlayacağını söyledi ancak bazı futbolcuların "isteksiz" olabileceğini kabul etti.

Brezilya lideri, "Karşılaşmaları tekrar başlatma benim verebileceğim bir karar değil, ancak yardımcı olabiliriz" dedi.

Brezilya'nın komşusu Arjantin 2019-2020 sezonunun geri kalanını yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Fransa'da PSG şampiyonluk ilan edildi.

Bolsonaro, salgının başından bu yana Koronavirüs'ü ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Brezilya'da liglerin çoğu 15 Mart'ta tatil edilmişti. Müsabakaların bu ay başlaması bekleniyordu ancak Brezilya'daki salgının büyümesi nedeniyle bu durumun mümkün olduğu düşünülmüyor. Ülkede salgının iki hafta içinde pik yapması bekleniyor.

Ülkede şu ana kadar 87 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.