Brezilya'da Yüksek Mahkeme karar verdi: Bolsonaro hükûmeti gizlediği Covid-19 verilerini açıklayacak

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Jair Bolsonaro hükûmetinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerini silme adımını durdurdu.

Brezilya hükûmeti Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki bütün Covid-19 verilerini sildi ve bundan sonra toplu verileri duyurmayacaklarını söyledi. Sitede artık kümülatif verilere değil, sadece günlük vakalara yer verilemesine karar verildi.

Hükûmetin adımı pek çok insanın tepkisini çekti. Bazıları Kuzey Kore gibi ülkelere örnek vererek bilgiye erişimlerinin kısıtlandığını söyledi diğerleri ise Brezilya'da 1970 yılında ordunun içindeki menenjit salgınının üstünün örtüldüğünü ve korkunç sonuçları olduğunu hatırlattı.

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Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hükûmetine 48 saat içinde kümülatif verileri yeniden sitede paylaşmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nın toplu verilere yer vermediği pazartesi sabahı Brezilya gazeteleri kendi verilerini sundular. Ülkede toplam Covid-19ı vaka sayısı 710 binden fazla, can kaybı ise 37 binden fazla oldu.