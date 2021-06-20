Brezilya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 500 bini geçti; Bolsonaro'ya tepki protestoları düzenlendi

Brezilya'nın birçok şehrinde, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nın Koronavirüs salgınındaki tutumuna karşı protesto gösterileri düzenledi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin sayısının yarım milyonu aştığı Brezilya'da Bolsonaro'nun salgına karşı tutumunu protesto etti.

Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler, ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, virüs kaynaklı 500 binden fazla ölü sayısıyla dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle tepki çekiyor.

Salgın döneminde 3 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da, 27 Nisan'da Senato'da Bolsonaro hükümetinin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere komisyon kurulmuştu. Komisyonda başta eski sağlık bakanları olmak üzere devlet görevlileri ifade vermeye devam ediyor.

Brezilya'da kaydedilen Koronavirüs kaynaklı ölümler 500 bini geçti.