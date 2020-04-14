Brezilya'da Koronavirüs ilaç testinde denekler öldü

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle yaşamının yitirdiği bildirildi.

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.