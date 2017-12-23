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Yaşam

Brexit ve Trump'ın başkanlığını önceden bilen 'kahinin' 2018 tahminleri

Craig Hamilton-Parker'ın kehanetlerinden biri şimdiden gerçekleşti

23 Aralık 2017 02:54

Emlak milyarderi Donald Trump’ın 45. ABD Başkanı olacağını ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alacağını önceden tahmin eden ve kendisini ‘kahin’ olarak nitelendiren Craig Hamilton-Parker, 2018 için kehanetlerini açıkladı. 

Independent’ın Hamilton-Parker’ın YouTube kanalında yayınladığı videodan aktardığı bilgilere göre, ‘kahinin’ yeni yıl için tahminleri şöyle:

-Daha fazla terör saldırısı
-Birleşik Krallık’ta büyük katılımlı grevler
-ABD savaş gemisinin batması
-Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un görevden alınması
-Donald Trump’ın görevi kötüye kullanma suçlamasından aklanması
-Napoli yakınlarındaki bir volkanın patlaması (muhtemelen Vezüv dağı)
-Antarktika’da büyük bir buz kütlesinin kopması

Kehanetlerinden biri, şimdiden gerçekleşti

Kehanetlerini bir aydan uzun süre önce açıklayan Hamilton-Parker’ın, İngiltere Prensi Harry ile sevgilisi ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın nişanlandıklarını duyuracakları yönündeki tahmini ise şimdiden gerçekleşti. Prens Harry ve sevgilisinin mayıs ayında evlenecekleri duyurulurken, genç çiftin nişan fotoğrafları da perşembe günü Kensington Sarayı tarafından paylaşıldı. 

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