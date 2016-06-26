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Dünya

Brexit sonrası İngiltere'de istifalar durmuyor

Avrupa Birliği'nden çıkma kararının ardından İşçi Partisi'nden istifa edenlerin sayısı 7'ye yükseldi

26 Haziran 2016 21:49

Birleşik Krallık'ta yapılan referandumdan çıkan Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden istifa edenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

AB'de kalınmasından yana kampanya yürüten ancak kampanyaya yeteri kadar destek vermemekle eleştirilen İşçi Partisinin Genel Başkanı Jeremy Corbyn, partinin önde gelen isimlerinden Hilary Benn'in gölge kabinedeki görevine dün akşam son vermişti.

Hilary Benn'in görevinden alınmasının ardından Gölge Sağlık Bakanı Heidi Alexander, Gölge Gençlik ve Seçmen Bakanı Gloria De Piero, Gölge İskoçya Bakanı Ian Murray, Gölge Eğitim Bakanı Lucy Powell, Gölge Ulaştırma Bakanı Lilian Greenwood, Gölge Çevre Bakanı Kerry McCarthy istifa ettiklerini duyurmuştu. Son olarak Gölge Maliye Bakanı Seema Malhotra da istifa ettiğini açıkladı.

Geçen yıldan bu yana İşçi Partisinin liderliğini üstlenen 67 yaşındaki Jeremy Corbyn hakkında bazı İşçi Partili milletvekilleri ülkedeki "Brexit" kararının ardından güvenoyu yoklaması yapılmasını istemişti.

Ancak Corbyn dün yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini, görevinin başında olduğunu söylemişti.

650 sandalyeli İngiliz Parlamentosu'nda 229 milletvekili bulunan İşçi Partisi, AB referandumu öncesinde birlikte kalınmasından yana kampanya yürüttü. 23 Haziran Perşembe günü yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

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