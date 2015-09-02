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Yaşam
Deutsche Welle

Brecht'in kızı hayata veda etti

Alman tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Bertolt Brecht'in kızı Barbara Brecht-Schall, 84 yaşında öldü.

02 Eylül 2015 19:56


Bertolt Brecht'in, Helene Weigel ile yaptığı evlilikten olan oyuncu kızı Barbara Brecht-Schall, tiyatrocu Brecht'in ana mirasçısıydı. Barbara Brecht-Schall, kuruculuğunu Bertolt Brecht'in yaptığı ve ağırlıkla Brecht'in eserlerini sahneleyen Berliner Ensemble'da sahneye çıktı.

1972 yılına kadar Barbara Berg adıyla Berliner Ensemble'ın birçok oyununda görev aldı. 1975 tarihli “Lotte in Weimar” isimli sinema filminde oynadı. Barbara Brecht-Schall, 2005 yılında ölen oyuncu Ekkehard Schall ile evliydi.

Kızları Brecht'in yeni mirasçısı oldu

Suhrkamp Yayınevi, 44 yıllık evlilikten doğan oyuncu ve yönetmen Johanna Schall ile kostüm tasarımcısı Jenny Schall'ın Bertolt Brecht'in ana mirasçısı olacaklarını duyurdu.

Berliner Ensemble'ın Direktörü Claus Peymann, Barbara Brecht-Schall'ın ölümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Babasının mirasını korurken kararlı, cesur ve çoğunlukla zorlu bir müzakere partneri oldu” ifadesine yer verdi.

'Tiyatronun Jan Dark'ı'

Barbara Brecht-Schall'ı “tiyatronun Jan Dark'ı” olarak tanımlayan Peymann, “Barbara Brecht-Schall'ın çağdaş tiyatronun en önemli isimlerinden Brecht'in yapıtlarının savunulmasında önemli katkı sağladığına” dikkat çekti.

Barbara Brecht-Schall, Brecht'in oyunlarının sahnelenmesinde orijinal metinlere sadık kalınmasında titiz davranmasıyla biliniyordu. Münih'teki Rezidans Tiyatrosu'nda Frank Castorf'un yönetmenliğinde sahnelenmek istenen “Baal” oyununa özgün diyaloglara müdahale edildiği gerekçesiyle izin vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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