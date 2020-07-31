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Koronavirüs

Breaking Bad'in Walter White'ı Bryan Cranston, Koronavirüs'ü yendiğini açıkladı

31 Temmuz 2020 12:34

T24 Dış Haberler

Breaking Bad dizisinde oynadığı Walter White karakteriyle onlarca ödüle layık görülen Bryan Cranston, bir süre önce Koronavirüs'e yakalandığını ancak iyileştiğini duyurdu. 

Cranston, Los Angeles'ta plazma bağışlarken videosunu yayınladı. 

5 Emmy ödüllü aktör, protokollere uymasına rağmen virüse yakalandığını ve hastalığı boyunca çok hafif semptomlar gösterdiği için şanslı olduğunu söyledi. 

Cranston, bağışladığı plasmanın "altın değerinde" olduğunu çünkü içinde çok antikor bulunduğunu, bunun da Covid-19'a yakalanan diğer kişilere yardımcı olabileceğini dile getirdi.

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