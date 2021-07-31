Breaking Bad evreninin Saul'u Bob Odenkirk, "küçük bir kalp krizi" geçirdiğini açıkladı: "Yakında döneceğim"

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Breaking Bad evreninde geçen Better Call Saul dizisinde başrolü oynayan Bob Odenkirk, "ufak bir kalp krizi" geçirdiğini ancak yakın zamanda sete geri döneceğini ifade etti.

Salı günü hastaneye kaldırılmasından bu yana ilk kez cuma günü kişisel açıklamada bulunarak ailesi, arkadaşları ve kendisi adına endişe duyan herkese teşekkür etti.

"Küçük bir kalp krizi geçirdim" diyen Odenkirk, "Rosa Estrada ve blokajı ameliyatsız çözmeyi başaran doktorlar sayesinde iyi olacağım" dedi.

Better Call Saul'un yapımcısı Sony ve yayıncısı AMC'ye de desteği için teşekkür eden Odenkirk, "Kısa süre iyileşmem gerekecek ancak yakında döneceğim" dedi.

James McGill'in nasıl Saul Goodman'a dönüştüğünü anlatan Better Call Saul dizisinin 6. ve final sezonunun çekimleri sürüyor. Final sezonunun bu sene yayınlanması planlanıyor.

Odenkirk, Goodman rolüyle 4 kez Emmy'ye aday gösterildi.