Brazzaville bir kez daha Türkiye'ye geliyor

ABD’li indie pop/ rock grubu Brazzaville, uzun bir aradan sonra 14 Mayıs'ta Asmalımescit'te BLIND adlı mekanda sahne alacak.

Odelay (1996) ve Midnite Vultures (1999) isimli Beck albümlerinde saksafon çalan David Brown tarafından 1998’de kurulan Brazzaville, kendi ismini taşıyan ilk albümünü 1999 yılında Brown’ın sahibi olduğu plak firması South China Sea’den yayınladı.

NTV'de yer alan habere göre, Tom Waits ve Morphine gibi isimleri andıran sound’uyla dikkat çeken bu albüm, müzik kritikleri tarafından da övgülerle karşılandı. Joel Virgel Vierset (perküsyon), Joe Zimmerman (bas gitar), Mick Bolger’in (trompet) katılımıyla hazırlanan ikinci Brazzaville albümü Somnambulista, 2001 yılında yayınlanarak ilk albümün başarısını devam ettirdi.