Brandanın altında uyuya kalınca ezildi!

T24

Arkadaşları bağırdı ama...

Kuvözdeki oğlunu göremedi



Kartal’da bir çimento deposuna asılı olan referandum için “Evet” yazılı branda rüzgarın etkisiyle parçalandı. Reklam ajansı gece brandayı değiştirmek için çalışma başlattı. Yeni brandayı germek için vinç çağırıldı ancak gelen vinç kısa kalınca yeni bir vinç çağırıldı. Reklam ajansı çalışanı Halis Atış (27) da yeni araç gelene kadar yol kenarındaki brandaların arasına girerek uykuya daldı. Ancak gelen vincin sürücüsü uyuyan işçiyi fark edemedi ve Halis Atış vincin altında kalarak can verdi.Yunus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir çimento deposuna birkaç gün önce referandum için hazırlanan bir reklam brandası asıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle parçalanan brandayı değiştirmek için reklam firması hazırlıklarını yaptı. Yeni branda hazırlandı, brandayı asmak için gece yaklaşık 30 metre yükseklikteki yapı için bir vinç çağırıldı. Gelen vincin yüksekliği brandayı asmak için yeterli olmayınca başka bir firmadan yeni bir vinç çağırıldı.Reklam firması için çalışan Halis Atış yorgun olduğu için yeni araç gelene kadar uyumak istedi. Bunu arkadaşlarına da söyleyen Atış, çimento depolarının önünde bekleyen yeni brandanın arasına girerek uyumaya başladı. Saat 00.30 sıralarında olay yerine gelen vincin sürücüsü, tali yoldan çimento deposunun önüne doğru ilerlemeye başladı.Brandaların arasında uyuyan Halis Atış’ı fark edemeyen vinç kullanıcısı Fatih Korkulu’nun aracı brandaların üzerinden geçti. Bu sırada Halis Atış’ın arkadaşları bağırdı. Sesleri duyan Fatih Korkulu kamyonu durdurdu.Ancak arkadaşları, brandaları kaldırıldığında Halis Atış’ın kanlar içinde olduğunu gördü.Halis Atış’ın arkadaşları bir umutla hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ambulans ekipleri iki çocuk babası Halis Atış’ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Halis Atış’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Yakınları Halis Atış’ın 6 ay önce ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi.Ancak Halis Atış’ın oğlu erken doğduğu için 4 aydır kuvöz yaşam mücadelesi veriyor. Halis Atış’ın işlerinin yoğunluğu ve fazla mesaileri yüzünden oğlunu 20 gündür göremediği de ortaya çıktı. Halis Atış’ın kardeşi Muhlis Atış ağabeyinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. Halis Atış’ın anne Şariye Atış de “Ben oğlumun hakkını istiyorum” dedi. Halis Atış’ın yakınlarından bazıları olayın meydana geldiği yere geldi.Bir yakını Halis Atış’ın ölümün şüpheli olduğunu ileri sürdü ve vinçten düşerek ölmüş olabileceğini söyledi.Halis Atış’ın yakınları cesedin kaldırılmasının ardından çevreye saçılan kafatası parçalarının toplanmamış olmasına da tepki gösterdi.Atış ve eşinin düğününde bir kare