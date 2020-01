Dövme tutkunu olduğu bilinen ABD'li aktör Brad Pitt'in, New Orleans'ta çekilen fotoğraflarında, kolunun altındaki dövme dikkat çekti. Ünlü aktörün kolundaki dövmede, Mevlânâ'nın "Doğru ve yanlış tüm kavramların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağım" sözlerinin yazdığı öğrenildi. Pitt, New Orleans'ta otelinin balkonundan bir diğer ünlü aktör Matthew McConaughey'le karşılıklı futbol topuyla oynarken görüntülendi.