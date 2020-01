Brad Pitt'le aşk yaşadığı iddia edilen Oscarlı aktris: Brad kendine hayran eden bir oyuncu

Brad Pitt'in, Angeline Jolie'den ayrılmasına sebep olduğu öne sürülen Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard iddiaların gerçek olmadığını belirterek "Çıkan söylentileri hiç üzerime alınmadım. Gerçekle ilgisi yok. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Brad Pitt'le 'Allied' filminde yalnızca rol arkadaşlığı yaptığını belirten Cotillard, "Brad yaptığı işlerden her zaman etkilendiğim, kendine hayran eden bir oyuncu ve inanılmaz bir partner. Tüm filmlerini izledim ve her filminde çok farklı. Ve iyi bir öğrenci" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtlayan Cotillard'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son filminiz “Allied” Amerika’da 23 Kasım’da, Türkiye’de 2 Aralık’ta gösterime girecek. Film çok güzel bir aşk hikayesi...



Teşekkürler! Hikayenin derinliği, güzelliği, filmin tarzı, yönetmenimizin vizyonu, filmle ilgili her şey rüya gibi... Bir oyuncu için böylesine güçlü ve duygusal bir hikayenin parçası olmaktan daha güzel bir duygu olamaz.



Ve kolayca aşık olunabilecek bir partner Brad Pitt...

Brad yaptığı işlerden her zaman etkilendiğim, kendine hayran eden bir oyuncu ve inanılmaz bir partner. Tüm filmlerini izledim ve her filminde çok farklı. Değişik rolleri denemeyi seven oyunculara hayranlığım her zaman daha fazla....

Brad Pitt ile aranızda çıkan yakınlaşma söylentileri hakkında bir şey söylemek ister misiniz?



Çıkan söylentileri hiç üzerime alınmadım. Gerçekle ilgisi yok. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.



“Film yıldızı değil karakter oyuncusu olmak istiyorum” diye bir açıklama yapmıştınız. Bu sözü biraz açar mısınız?



Tabii ki! Hiçbir zaman film yıldızı olmak istemedim. Ben bu işin sadece hikaye anlatma tarafını seviyorum ve hikayeyi anlatırken de çok derin çok coşkulu yapıyorum. Film yıldızlarına her zaman saygı ve hayranlık duydum ama ben karakter oyuncusu olmak istiyorum.



“Allied”in senaryosunu ilk okuduğunuzda sizi en çok ne etkiledi?



- Senaryoyu ilk kez 4-5 sene önce okudum. Bu senaryoda oynayacağım karakterden önce güçlü olan taraf, hikayenin kendisiydi. Ben oyuncu olarak hiçbir çekiciliği olmayan, depresif, ağır rolleri keşfetmeyi seviyorum ama bu filmde değişik bir deneyim yaşadım. Romantik, çekici bir karakter canlandırdım. Güçlü bir hikaye ve bence filmimiz sembolik bir film oldu.





Brad Pitt’e film için Fransızca öğrettiniz. Nasıl bir öğrenciydi...

Tüm çocukları Fransızca konuşuyor sanırım. Kendi de her zaman Fransızca konuşmak istemiş. Brad gerçekten azimle ve kararlılıkla, çok çalıştı. Başka bir dili öğrenmek zaten çok zor.

Bir de Fransızca’yı Kanada aksanıyla konuşması gerekiyordu ki, aksanlı konuşmak daha da zor. Çünkü ben de daha önce birkaç filmimde aksan yapmak zorunda kalmıştım. Ama çok iyi bir iş çıkardı. Tüm set ekibi olarak onun bu azminden etkilendik...



Nasıl bir partnerdi peki?



- Brad parmak ısırtan, inanılmaz bir oyuncu. Ayrıca çok alçakgönüllü, cömert ve iyi bir insan...



“Allied”ın tanıtımı için sizi sürekli prömiyerlerde görüyorum. Hep de çok şıksınız. Nasıl karar veriyorsunuz kırmızı halı kıyafetlerinize?



- Son birkaç senedir Dior ile çalışıyorum. Moda hakkında onlardan çok şey öğrendim. Dior ile çalışmadan önce modayı sanatın bir kolu olarak kabul etmezdim ama moda da bir çeşit sanatmış.



Kırmızı halıda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?



- Kırmızı halı hem kendin olman gereken hem de kendin olurken en iyi halini göstermen gereken, tuhaf bir yer... İyi hissetmesen bile kendini en iyi şekilde sergilemen lazım.

Benim için çok stresli bir yer. O yüzden kırmızı halıya çıkmadan derin bir nefes alarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum...

İkinci çocuğunuza hamilesiniz. Nasıl bir denge sağlayacaksınız annelikle oyunculuk arasında?



Annelikle oyunculuk arasında benim yaşadığım deneyim garip. Oyuncu olarak farklı karakterleri keşfediyoruz. Benim seçtiğim projeler çoğu zaman bana benzemeyen, farklı karakterler. Bilinmeyeni keşfetmeyi seviyorum ve gidebildiğim kadar derine inmek istiyorum. Bazen filmlerde oynadığım karakterler kişiliğimi etkileyebiliyor. Anne olmadan önce karakteri set dışında yaşamak hiç umurumda değildi ama anne olduktan sonra set bitince tamamen kendim olmalıyım. O yüzden farklı bir denge kurmam lazım. Belki daha az çalışırım, bilmiyorum. Bir yol bulacağım.

Marion Cotillard kimdir?

Oscar ve Golden Globe ödüllü Fransız oyuncu, 1975 yılında Fransa’da doğdu. Babası ünlü oyuncu-yönetmen Jean Claude Cotillard ve annesi oyuncu ve drama-oyuncu koçu Niseema Theillaud. Çocukluğundan itibaren babasının filmlerinde ve tiyatro oyunlarında rol alan Cotillard, şimdi de “Allied” filmiyle beyazperdede yerini almaya hazırlanıyor.