‘Brad Pitt'in o filmi iğrenç, iğrenç! Ya 18 yaş üstü olmalı ya kaldırılmalı’

Ankara'da Diplomasi Muhabirleri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ünlü oyuncu Brad Pitt’in başrolünde oynadığı 'Kiling Them Softly' (Kibarca Öldürmek) filmine tepki gösterdi.

Günay, George V. Higgins’in “Cogan’s Trade” adlı romanından uyarlama olan film hakkında “Bu filmi görmeyin. Filmden çıkmayı bile düşündüm. İğrenç, iğrenç! Bu kadar yüz kızartıcı diyaloğu hayatımda duymadım. Film 13 yaş üstü ama ben ‘Ya 18 yaş üstü olmalı ya da kaldırılmalı’ dedim. Böyle bir filme destek olamam. İnsan eşiyle film seyrederken rahatsız olabilir mi? Ben oldum. Bu sanat değil. Sonunda ABD yönetimine de laf geçiriyor. Mesaj bu. Ama şiddeti özendiriyor hem de şiddetin en adisini” şeklinde konuştu.



Habertürk'te yer alan habere göre, filmin Türkiye dağıtımcısı Chantier Films Türkiye yetkilileri ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Film ilk vizyona girdiğinde ‘13+ ve olumsuz şiddet içerikli’ olarak girmişti. Bir hafta sonra Kültür Bakanlığı’nın uyarısı ile ‘18+ ve olumsuz şiddet içerikli’ olarak değişti. Filmin porno olduğu ile ilgili eleştiriler var. İnternet sitesi IMDB’ye de baksanız, eleştirmenlere de sorsanız, filmin türü kesinlikle porno ya da erotizm değil. Filmin türü gerilim. Porno sınıfı asla değil. Zaten filmde görünen sadece bir kadın var. Filmde diyaloglar çok ağır. Argo ve erkek konuşmaları. Kültür Bakanı’nın söylemlerini okuduk. Ancak şu ana kadar ne sinema yazarlarından ne de filmi izleyenlerden böyle bir tepki aldık.”

Yüksek bahisli ve korumalı bir poker oyunu sırasında gerçekleşen soygunu araştıran profesyonel kiralık katil Jackie Cogan’ın başından geçenleri konu alan Film 2012 Cannes Film Festivali’nde Andrew Dominik’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandırdı.

Birçok ülkede eleştirmenler tarafından yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterildi. Filmin frangmanı: