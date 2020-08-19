Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşandıktan 15 yıl sonra aynı projede yer alacak

Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşandıktan 15 yıl sonra aynı proje için bir araya gelecek. Aniston ve Pitt, Koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan Fast Times At Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) projesinde birlikte görev alacaklar.

Standard'ın haberine göre, Aniston ve Pitt'in beraber yer alacağı okuma provası projesi, CORE isimli bir kâr amacı gütmeyen kuruluş ve REFORM Alliance'ın ceza adaleti reformu ve Koronavirüs salgınından etkilenen hapisteki insanlara yardım sağlayan projeleri için bağış toplayacak.

Aniston ve Pitt'in yer alacağı proje Facebook ve TikTok'ta canlı yayınlanacak.

1982 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Projeye daha sonra Brad Pitt ve Jimmy Kimmel da eklendi.

Proje ilk olarak 21 Ağustos için planlanmış ancak Demokrat Ulusal Kongre'yle aynı tarihe denk geldiği için ertelenmişti.

2000 yılında evlenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston, 2005 yılında boşandı. Çift, en son 2001 yılında Friends dizisine Pitt'in konuk oyuncu olmasıyla aynı projede görülmüştü.