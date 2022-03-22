Brad Pitt'li 'Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi

Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi "Bullet Train"in vizyon tarihi 29 Temmuz 2022'ye ertelendi.

David Leitch tarafından yönetilen ve başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi "Bullet Train"in vizyon tarihi 15 Temmuz 2022'den 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihini Sony Pictures açıkladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, kararın, Warner Bros.'un 29 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen DC filmi "Black Adam"ı 21 Ekim 2022'ye ertelemesinin üzerine alındığı düşünülüyor.

Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan 'Maria Beetle' romanından uyarlanan film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor. "Bullet Train"de Brad Pitt'in yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.