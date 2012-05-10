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Brad Pitt, Chanel No.5'in ilk erkek yüzü oluyor

Hollywod yıldızı Brad Pitt, dünyaca ünlü parfüm markası Chanel No. 5’in reklam yüzü oluyor

10 Mayıs 2012 10:07

Hollywod yıldızı Brad Pitt, dünyaca ünlü parfüm markası Chanel No. 5’in reklam yüzü oluyor

 

Milliyet'in haberine göre, bugüne kadar Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Audrey Tautou gibi isimlerin rol aldığı parfümün son reklamında Pitt’in oynaması için marka ile oyuncu arasında 7 haneli bir rakam karşılığında anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Her ne kadar taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de Pitt’in şu anda bulunduğu Londra’da kampanya çekimlerini bu hafta gerçekleştireceği iddia edildi. Ünlü kokunun reklamlarında bugüne kadar tarihinde hiç bir erkek oyuncuya rol vermemiş olan Chanel’in Pitt’le bilindik kadın parfümü için mi anlaştığı yoksa aynı isimde bir erkek parfümü mü hazırladığı ise bilinmiyor.

 

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ChanelParfümReklamLondraBrad PittHolywood

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