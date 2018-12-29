Brad Bitt'in çocuklarından ikisi Noel tatilini babalarıyla geçirmeyi reddetti

Oyuncu Angelina Jolie ile boşanma ve velayet davası süren 55 yaşındaki ünlü oyuncu Brad Pitt'in, Noel tatilini altı çocuğuyla birlikte geçirmek istediği ancak iki çocuğunun bunu istemediği belirtildi.

US Weekly’nin haberine göre, en büyük çocukları Maddox ve Pad, Noel’de babalarının evine gitmeyi reddetti.

Pitt ayrıca, doğum gününden bir gün önce, 17 Aralık’ta da çocuklarıyla birlikte yine yatılı kalan bir gözlemci ile birlikte bir gün geçirdi ancak bu defa da yine Maddox babasına gitmeyi reddetti.

Sadece birkaç hafta önce Pitt ile boşanma aşamasında olduğu ve velayet davasının sürdüğü Angelina Jolie, yeni bir velayet anlaşmasına varmışlardı. Buna göre Maddox (17), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) ve ikizler Knox ile Vivienne’in (10) velayetlerini paylaşmışlardı.

1 Aralık’ta velayet anlaşmasına varan Pitt ve Jolie, 4 Aralık’ta yapılacak olan duruşma öncesi anlaşarak velayet konusunu mahkemeye taşımaktan vazgeçti.

Pitt, yatılı bir gözlemcinin velayet davası sonuçlanana kadar evinde kalmasını istedi.

Bir zamanlar ‘Brangelina’ olarak anılan çift, Eylül 2016’da başlayan boşanma davasını sonuçlandıramadı. Boşanma ve velayet davası süresince çiftin üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere toplam altı çocuğu anne Angelina Jolie ile birlikte yaşıyor.