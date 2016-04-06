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Ekonomi

BP'den rekor tazminat ödemesi

Meksika Körfezi'nde çevre felaketine yol açan BP 20.8 milyar dolar tazminat ödeyecek

06 Nisan 2016 12:48

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 2010'da Meksika Körfezi'ndeki sondaj kuyusunda meydana gelen felaket nedeniyle 20 milyar dolar tazminat ödeyecek. 

New Orleans Federal Mahkemesi Yargıcı Carl Barbier'ın onayladığı teklife göre, sondaj kuyusundaki sızıntı ve yangın sonucunda çevreye verilen zararın karşılanması için BP, ABD'li yerel yönetim ve beş eyalete, gelecek 16 yılda toplam 20,8 milyar dolar ödeyecek.

Tazminat, ABD'de tek bir kurumun uzlaştığı en büyük miktar olma özelliği taşıyor.

PETROL SIZINTISI 3 AY SÜRMÜŞTÜ

ABD tarihindeki en büyük çevre felaketi olarak adlandırılan sızıntı sonucu BP'nin Meksika Körfezi'ne komşu eyaletlerde zarar gören iş yeri ve sakinlere tazminat ödeme davası 2012 yılından beri devam ediyor.

BP'den, geçen sene yapılan bir açıklamada, felaket sonrası ödenen farklı ceza, anlaşma ve uzlaşma bedelleri ile okyanusun temizlenmesi toplam maliyetinin 53 milyar doların üzerinde olacağının tahmin edildiği belirtilmişti.

Söz konusu felaket sonucu sondaj kuyusunda çalışan 11 işçi hayatını kaybederken, petrol sızıntısı yaklaşık 3 ay sürmüştü.

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