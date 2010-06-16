Obama: BP cezasını çekecek

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde British Petrol'ün (BP) anlaşmalı olduğu petrol platformunun 20 Nisan'da infilak etmesinden sonra 1500 metre deniz dibinde petrol akmaya başlamasıyla meydana gelen büyük çaplı çevre kirliliğiyle ilgili olarak ''BP'nin, düşüncesizliğinin cezasını çekmesi gerektiğini'' söyledi.







ABD Başkanı Barack Obama, petrol sızıntısının olduğu bölgeye yaptığı iki günlük ziyaretten sonra Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde yaptığı ve ülke televizyonlarında da yayınlanan ''ulusa sesleniş'' konuşmasında, ham petrol sızıntısının bölgede büyük zarara ve halka da kızgınlığa sebep olduğunu, denize sızan petrolün bir an önce toplanmaması durumunda daha büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu. BP'nin sebep olduğu zararı tazmin etmesi sağlanmadan bu konunun peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Obama, ''BP'nin bunu ödemesini sağlayacağız'' dedi.



Eski Mississippi Valisi Ray Mabus'tan körfez kıyısı için uzun vadeli bir restorasyon planı hazırlanmasını istediğini belirten Obama, BP tarafından finanse edilecek bu planın mümkün olduğu kadar yerel yönetimler, topluluklar, balıkçılar ve bölge sakinlerini kapsayacağını söyledi, ancak söz konusu planla ilgili ayrıntı vermedi.



'ABD'nin karşılaştığı en büyük çevre felaketi'



Meksika Körfezi'ndeki ham petrol sızıntısının ABD'nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük çevre felaketi olduğunu ifade eden Obama, bununla mücadelenin yıllarca sürebileceğine işaret etti. Petrol sızıntısının deprem veya kasırga gibi anlık veya günlerle ifade edilecek bir süreçte zarara yol açan bir felaket olmadığını söyleyen Obama, milyonlarca litrelik ham petrolün körfezin sularına karışmakta olduğunu, bu sorunun salgın hastalık gibi olduğunu ve karşı mücadelenin aylar hatta yıllar alabileceğini kaydetti. Bölge eyaletlerine petrol sızıntısının yol açtığı zararlardan daha az etkilenebilmeleri için merkezi hükümet olarak her tür desteği vereceklerini dile getiren Obama, bu desteğin sorunu çözmeye olmasa da bile zararı azaltma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.



Petrol sızıntısı sorununun mevcut teknolojiyi adeta test ettiğini ve sınırları zorladığını söyleyen Obama, Yönetim olarak denizin derinliğindeki bu sızıntıya müdahale etmek için teknolojik imkanları bulunmadığını, bu nedenle soruna müdahale etmek açısından daha uygun teknolojiye sahip olan BP şirketini çalışmalarını daha iyi yapmaları için zorladıklarını söyledi. Konuşmasında, denizde yeni kuyu açılması izinlerinin askıya alınması nedeniyle bazı güçlüklerin çıktığına da işaret eden Obama, ancak bunun denizde petrol kuyusu açılması işinde çalışanların güvenliğinin sağlandığına emin olmak gerekli olduğunu kaydetti.



Yeni kuyu izinlerine yönelik engelin kaldırılabilmesi için öncelikle çalışanların güvenliği ve çevre koruma konularında belirgin bir iyileştirme sağlanması gerektiğini belirten Obama, bu kapsamda körfezde çevre felaketine yol açan Deepwater Horizon platformunun neden battığını bilmek istediğini de dile getirdi. Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının ucuz ve kolay elde edilir petrol günlerinin sayılı olduğunu hatırlattığını vurgulayan Obama, bunun petrol ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmak için Kongre tarafından da bir işaret olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

BP yetkileri ile görüşme







Öte yandan, Obama'nın, körfezdeki çevre felaketinden sorumlu olarak gördüğü BP şirketinin üst düzey yöneticileriyle bugün görüşmesi bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, BP yöneticileriyle yapılacak görüşmeye Obama ile birlikte Başkan Yardımcısı Joe Biden'in de katılacağı ve körfezdeki petrol sızıntısı konusunun ele alınacağı kaydedildi. 'Kritik bir karşılaşma' olarak değerlendirilen ve yerel saatle 10.15'te gerçekleştirilecek görüşmenin sadece 20 dakika sürmesi planlanıyor.