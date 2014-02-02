Bozyap otomobil devri



Her ne kadar ilk bakışta öyle görünmese de, bu araç otomobil endüstrisinde devrime yol açabilir. Kendi başınıza monte edebileceğiniz Tabby'nin üreticileri, otomobilin bu baharda caddelerde boy göstermesini umuyor.

Tabby'nin tasarımcısı Ampelio Macci: "Ben ve arkadaşım Francisco Liu bu fikri yıllar önce geliştirdik. Piyasaya yeni bir ürün getirmek istiyorduk. Yani çevre dostu ve birçok insanın bütçesine uygun fiyatta olan bir otomobil."

Elektrikli mi istersiniz yoksa hibrit mi?

Beş yüz euro değerindeki otomobil şasisinin kurulumu yaklaşık bir saat sürüyor. Müşteri iki ya da dört koltuk arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca müşteri tercihini elektrikli, içten yanmalı ya da hibrit motordan yana kullanabiliyor.

Tabby'nin proje planı internette rahatça bulunabilir. Açık kaynak prensibine dayanarak bilgiler özellikle kamuda paylaşılmış.

Mühendis Carlo Savastano: "Amacımız, dünyanın en iyi mühendislerinin otomobile katkıda bulunması. Yani onların kolektif zekâlarını kullanmak. Tabby fikrinden etkilenen herkes, eğer isterse, otomobili internet üzerinden geliştirebilir."

Başka otomobil firmaları interneti çoktan bir tür geliştirme laboratuarı olarak kullanmaya başladı. ABD'den Local Motors gibi. Firma internetteki takipçileri sayesinde Rally Fighter adında yepyeni bir otomobil geliştirdi.

2010 yılında otomobil piyasaya sürülse de müşteriler yeni ürüne beklenen ilgiyi göstermedi. Şimdiye kadar modelden sadece 60 tane satıldı.

Birkaç yıl önce Alman tasarımcı Bernd Michalak, C7'yi geliştirdi. C7'de Tabby gibi müşteriler tarafından monte edilip, internette geliştirilebiliyor. Fakat bu araç da arzu edilen ilgiyi çekemedi, sadece yaklaşık bir düzine satılabildi.

Peki, Tabby'nin piyasadaki şansı ne?

"Aracı monte etme eğlenceli bir fikir. İnsanlar, otomobili kendileri monte ettiği için kesinlikle araçla farklı bir bağ kuracaklardır."

"Fikir kafama yatmıyor. Şimdi sahip olduğumuz otomobilimiz hem güvenli hem de büyük. Otomobilimizden vazgeçmeyi düşünmüyoruz."

Uzmanlar Tabby'nin potansiyelini değerlendirdi

Johannes Hübner yıllardan beri otomobil sektöründeki trendleri takip ediyor. Hübner'e göre Tabby'nin potansiyeli var.

Mobil Gelecek Enstitüsü'nden Johannes Hübner: "İş Tabby'yi şipariş edip şasinin eve gelmesiyle bitmiyor. Otomobili günlük hayatta kullanabilmem için aracı hava şartlarına karşı koruyabilecek şekilde nasıl monte etmem gerektiğini düşünmem lazım. İnternetin, İskandinavya'da soğuktan korunmak için monte edilen kaportayı Afrika'da değişen ihtiyaca göre nasıl kurulacağını düşünen yatırımcıları kendisine çekmesi lazım."

Tasarımın geliştirme çalışmaları ilk meyvesini verdi. 6 bin euro ödeyerek bu otomobille Avrupa sokaklarında dolaşabilirsiniz. Yeni fikirler ise taslak halinde.

Johannnes Hübner'e göre Tabby'nin temel tasarımı gelecek vaat ediyor: "Ellili yıllardan beri söz konusu olan kendi başına monte etme fikrinin kendisi bile gelecek için çok ilginç. Bir Smart ya da VW Lupo aldığım zaman, bunlarla kar temizlemek için ya da sörf tahtası taşımak için kullanılabilecek parçalar gönderilebiliyorsa, asıl potansiyel budur."

Müşterilerin kendi başlarına monte edebilecekleri otomobillerin dünya çapında sokaklarda dolaşıp dolaşamayacağı ise zaman gösterecek.