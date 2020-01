Bozdağ'dan NATO tatbikatı tepkisi: Büyük bir rezalettir, kepazeliktir ve alçakça bir tutumdur

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Norveç’teki NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili, \"Bu büyük bir rezalet, kepazelik ve alçakça bir tutumdur\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, temaslarda bulunmak üzere Adıyaman\'a geldi. Adıyaman\'da Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bozdağ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürlüğü\'nde, sanayici ve STK temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen \'Trident Javelin\' adlı NATO tatbikatının son safhasında, ‘Karşıt Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal Atatürk resmi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isminin yer almasına tepki gösterdi. NATO\'nun saygın ve güçlü bir üyesi Türkiye\'nin, askeri pakttaki en fazla askeri gücü olan ülkelerin başında geldiğini belirten Bozdağ, Türk askerinin bölge ve uluslararası platformlarda dünya barışına büyük katkılar sunduğunu kaydetti. Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Şu anda Somali, Afganistan, Bosna, Kosova\'da, pek çok yerde askerimiz görev başındadır. Uluslararası güvenlik ve barışını sağlama çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Tabii şu an yapılan NATO tatbikatı sırasında bazı askerlerin düşman hedeflemesi yaparken kurucu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizin bugünkü Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayip Erdoğan beyefendinin resminin düşman olarak seçilmesi, hedefe konulması izah edilebilir, kabul edilebilir bir durum kesinlikle değildir. Esasında Türkiye aleyhtarlığı bakımından dünyada oluşturulmak istenen algıya, NATO içerisindeki bazı askerlerin nasıl kendini kaptırdığını da açıkça ortaya koymaktadır. Biz hep şunu söylüyoruz; Türkiye\'ye terör örgütlerinine, Türkiye düşmanlarının, teröristlerin gözüyle bakarsanız onların gördüğü gibi Türkiye\'yi görürsünüz. Maalesef bazı ülkeler, bazı ülke siyasetçileri, bu gözle Türkiye\'ye baktıkları için ne yapıyorlar; Türkiye hakkında haksız yanlış değerlendirmede bulunuyorlar ve bu değerlendirmeler, bu ülkedeki kurumlara da yansıyor ve orada çalışanlar, orada görev yapanlarla ilgilide bakıyorsunuz, o duygular, o düşünceler, kirli ve yanlış algılar orada yer alıyor.\"

\'TÜRKİYE\'DEN RAHATSIZLAR\'

Bazı güçlerin, Türkiye\'den rahatsız olduklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Avrupa\'da; Almanya, Avustralya, Hollanda\'da seçimler oldu, İngiltere\'de zannedersiniz ki bu seçimlerin tamamı Adıyaman\'da yapılıyor. Adıyamanlılar, Türkiye\'nin hükümeti kim olacak, ona oy verecekmiş gibi yapılıyor. Sanki oradaki seçimlere Türk halkı oy verecekmiş gibi, bir seçim kampanyası yürütüldü.,Ülkelerin ana gündemi Türkiye oldu. Türkiye\'de de halk oylaması yapıldı 16 Nisan\'da bir dünya halk oylamasında \'hayır\'dan yana taraf oldu. Sanki halk oylamasında onların hükümet sistemini değiştiriyoruz. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; uluslararası bazı güçler, güçlenen Türkiye\'den, gelişen Türkiye\'den, kalkınan Türkiye\'den, her türlü olumsuzluğa rağmen yatırım yapan Türkiye\'den ve ekonomik göstergeleri her türlü olumsuz baskıya rağmen bozulmayan bir Türkiye\'den rahatsızlar.\"

\'TÜRKİYE\'NİN KREDİ NOTUNU OLUMSUZA ÇEVİRİYORLAR\'

Bozdağ, kredi derecelendirme kuruluşlarının aldıkları talimatlarla Türkiye\'nin notlarını olumsuza çevirdiklerini, buna rağmen ekonominin gidişatını bozamadıklarını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Aksine IMF dahil Türkiye hakkındaki büyüme rakamlarının Türkiye\'nin lehine revize etmek durumunda kaldı. Bütün bunlar Türkiye\'nin bu gelişmesinden ne kadar büyük bir rahatsızlığın olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet\'in kuruluşundan önceki yıllarda Kurtuluş Savaşı yıllarında yedi düel Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve onunla beraber bu milletin ve devletin barışı, istiklali için mücadele edenleri yok etmek için uğraştılar, yok edebildiler mi? Aradan geçen 100 yıl, süreç şimdi Türkiye\'yi bugün daha ileri noktaya taşımak için mücadele eden millet, devletin ve ümmetin hukukunu en üst düzeyde koruyan ve geliştiren, ileri götüren, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve liderimiz sayın Recep Tayip Erdoğan\'a karşı adeta bir dünya birleşti. Dünyadaki bütün alçaklar, bütün reziller, Türkiye düşmanları bir araya gelse, tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk\'ü ve arkadaşlarını yenemedikleri gibi Tayip Erdoğan ve arkadaşlarını yenemeyecekler. Yine kaybedecekler, yine arkalarına baka baka gidecekler. 2019\'a giderken sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Türkiye hakkında, Türk halkının bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Ak Parti\'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı bakışlarını olumsuza çevirmek için pek çok iftiraya, Türkiye aleyhindeki karara da şahit olacağız. Bbütün bu oyunları, karalamaları, iftiraları, kumpasları Allah\'ın izniyle milletimiz bozacaktır. 2019\'un her iki sandığında da onlara hak ettiği cevabı verecektir. Türkiye\'de kimin Cumhurbaşkanı olacağına batının gazeteleri veya hükümetleri veya uluslararası güçleri değil, Adıyaman\'ın aziz insanları, Türk halkı karar verdi diyeceklerdir. Yeniden onları baka baka sandıktan geri gönderecektir. Bu tür alçaklıklar, Türkiye\'nin yükselişini durduramayaca, bu tür kepazelikler, Cumhurbaşkanımızın milletimiz tarafından sevilmesine, sayılmasına mani olamayacaktır. Ancak bu tür alçaklık ve kepazelikleri yapanları kepaze edecek, yapanları rezil edecek, yaptıranları onları aynı şekilde alçaltacak ve rezil edecektir. Türkiye\'ye, Türk milletine bunun bir zarar vermesi söz konusu değildir. Biz yolumuza devam ediyoruz.\"

Samsat ilçesinde meydana gelen deprem sonrası hasara da değinen Bozdağ, ilçenin inşası için yapılan yasal düzenlemenin kısa sürede Kanun Hükmende Kararname (KHK) ile açıklanacağını ekledi.



