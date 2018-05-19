Bozdağ'dan "Gülen usülüne uygun istenmedi" diyen Muharrem İnce'ye davet

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" şeklindeki açıklamasına lişkin olarak Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamayla, Muharrem İnce'ye davette bulundu.

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve yanlış yaptım, der zannettim. Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş. Devletlerarası adli yardım talebi, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapılır. Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur" dedi.

Açıklamasında “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır” diyen Bozdağ “Sayın İnce, Devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum”dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü.

“Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD’den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?”

Ne olmuştu?

Muharrem İnce, Amasya mitinginde "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" açıklamasında bulundu.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi" dediğini açıkladı. Muharrem İnce, Hande Fırat'ın 'Kim bu Amerikalı?' sorusuna, "Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum" diyerek yanıt verdi.