Bozdağ: Vatandaş İnce'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer

Harun GÖKÇEOĞLU/SARAYKENT (Yozgat), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Vatandaş ince eler, sık dokur. İnce\'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçer. Bu, bizim vatandaşımızın bu konulardaki basiretinin güzel örneğidir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat\'ta, AK Parti Saraykent İlçe Teşkilatı\'nca düzenlenen mitinge katıldı. Miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, seçim tahmininin sorulması üzerine şunları söyledi:

\"Seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Fazla telaşa gerek yok. Şurada 1 gün kaldı. Ertesi gün bütün dünya, bütün sonuçları öğrenecektir. Etrafımızdaki kalabalığı görüyorsunuz. Millet kararını vermiş. İşin doğrusu millet ilk turda cumhurbaşkanını seçecektir. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi seçecektir. Biliyorsunuz vatandaş ince eler, sık dokur. İnce\'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan’ı seçer. Bu, bizim vatandaşımızın bu konulardaki basiretinin de güzel örneğidir. Her işi insanımız çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor. Türk halkı değil de 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye’nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın, Muharrem İnce hemen hemen bütün oyları alarak, cumhurbaşkanı seçilirdi. Allah’tan 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmıyor. 81 milyon Türk halkı oy kullanıyor. Türk halkının oy kullandığı yerde, Türk halkı dilediğini cumhurbaşkanı seçer. Büyükelçilerin istediğini cumhurbaşkanı seçmez. Bir bakmak lazım. Osmanlı’da da öyle. Başka ülkelerin sefirlerine bir bakıp, ona göre de yön tayin etmekte faydı var. Şimdi 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Muharrem İnce’yi istiyorsa Muharrem İnce’nin bu ülkenin ve bu devletin aleyhine bir kişi olduğunu gösteren, en somut delil budur. Onlar zayıf Türkiye istiyorlar. Güçsüz Türkiye istiyorlar. Avrupa’ya, ABD’ye muhtaç Türkiye istiyorlar. IMF’ye dilencilik yapan Türkiye istiyorlar. Cumhurbaşkanımız gibi bunu yapamazsınız, diye itiraz eden birini istemiyorlar. Bu kadar basit.\"

\'YSK GÜVEN MÜESSESESİDİR\'

Seçim güvenliği konusunda Türkiye’de herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:

\"Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu’dur. YSK, güven müessesesidir. Bugüne kadar yapılmış bütün seçimleri ve halk oylamalarını Anayasa ve yasalarımızın öngördüğü doğruluk dürüstlük kuralları çerçevesinde yapmıştır ve seçim kurulunun verdiği kararlar üzerine yaptığı seçimler üzerine herhangi bir sorunda bugüne kadar yaşamamıştır. Esasında Türkiye’de seçimleri YSK yapmamaktadır sadece YSK, Anayasa ve yasamızın verdiği yetkiler çerçevesinde görevler çerçevesinde seçim sürecini organize etmekte seçimlere ilişkin siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları itirazları değerlendirip karara bağlanmakta. Seçimin dürüstlük içinde yapılmasını Anayasa ve yasalara uygun yapılmasını denetlemektedir. Seçimin başlangıcından sonuna kadar bütün iş ve işlemler siyasi partiler tarafından yapılmaktadır. Seçim yaklaşırken, orada bir pusula orada başka bir zarf haberlerini yeniden görmeye başladık. Şu anda özellikle sol medya ve \'millet ittifakı\'nın içinde olduğu çevreyi destekleyen medya ortakları ve bu ittifakın içindekiler yüksek perdede şu anda seçim ve hile konusunu işlemeye başladılar. Bu tamamıyla dediğim gibi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf üretme gayretinden başka hiçbir şey değildir ve büyük bir yalan söylüyorlar. Büyük bir iftira ediyorlar.\"

\'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DEVAM EDECEK\'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, \"Tabi bu operasyon devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir. Terör bitene kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar yurt içinde ve dışında operasyonlarımız devam edecektir. Muhalefet partililerinin terörle mücadeleyi seçim döneminde askıya alınması talebi veya da seçim döneminde terörle mücadeleden rahatsızlıklarını dile getirmesini anlamak mümkün değildir. \'Seçim var\' diye Türkiye bugüne kadar terörle mücadelesini durdurmamıştır. Askıya almamıştır. Bugün de durdurmayacaktır, bundan sonra da durdurmayacaktır. Terör olduğu sürece Türkiye’nin içerisinde başka gündemler olsa dahi Türkiye, terörle etkili ve kararlı mücadelesini sürdürecektir\" diye konuştu.



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