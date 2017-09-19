Bozdağ: Türkiye S-400 füzesini alacak

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye\'nin S-400 füzesini alacağını ve hava savunma sistemini daha da güçlendireceğini söyledi. Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 65’e yükseldiğini belirten Bozdağ, \"Türkiye’nin Makine Kimya Enstitüsü\'nde silah sanayinde çalışan, pek çok mühendisin nasıl öldüğüne dair haberleri hep duydunuz. Ne zaman bir adım atılsa, bir bakıyorsunuz bir olay oluyor. Kıymetli evlatlarımız bir bakıyorsunuz intihar etmiş. Üzerine giden oldu mu? Yok. Ama şimdi bütün bunların hepsinin üzerine gidiyoruz ve bu alanda çalışan herkesi hem daha iyi koruyoruz hem de her tarafı dört gözle takip ediyoruz\" dedi.

Bekir Bozdağ, Yozgat’ta, Bozok Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine katıldı. Bozdağ, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, aklını kiraya vermiş, düşünemeyen insanların terör örgütleri tarafından kullanıldığını belirtti. Bozdağ, \"Türkiye’de DHKP-C diye bir terör örgütü var. Sadece kapitalistlerin talimatlarını yerine getiren bir örgüt. Emperyalistlerin tetikçisi. Ama bakın hala yürürler, \'emperyalizme karşı omuz omuza\' diye. Ya senin patronun emperyalizmin kucağında oturuyor. Türkiye’de kimi öldür derse onu öldürüyorsun. Bunu göremez, çünkü akıl esir. Emperyalizme karşıysan, Tayyip Erdoğan’ın yanında duracaksın. Emperyalizme karşı en büyük meydan okumayı bugün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yapıyor. Atatürk’ün yaptığı gibi. Eğri oturacağız ama doğru konuşacağız. PKK terör örgütü de öyle. Bütün terör örgütleri büyük güçlerin taşeronudur. Bilumum terör örgütleri, taşeron. PKK terör örgütü için Kürtçülük; gerektiğinde ölecek, öldürecek, Kürt çocuklarını kandırmak için bir tatlandırıcıdır. DAEŞ terör örgütü de öyle proje bir terör örgütüdür\" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİNDE KIYMETLİ EVLATLARIMIZ BİR BAKIYORSUN İNTİHAR ETMİŞ

Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olması konusunda üniversitelerin büyük katkısının olduğunu söyleyen Bozdağ, “Bugün Türkiye savunma sanayiindeki yerlileştirme oranını daha yukarılara çekebilmiş olsaydı, biz daha farklı bir yerde olurduk. Son günlerde insanız hava araçları üzerinden yürütülen tartışmalara baktığınızda, esasında insansız hava aracının Türk mühendislerinin eseri olmasından dolayı rahatsızlık var, yerli olmasından dolayı rahatsızlık var. 2002’de Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20’ydi, bugün yüzde 65’e geldi. Biz bunu yüzde 80-85’lere kadar taşıyabiliriz. Onun için bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Makine Kimya Enstitüsü\'nde silah sanayinde çalışan, pek çok mühendisin nasıl öldüğüne dair haberleri hep duydunuz. Ne zaman bir adım atılsa, bir bakıyorsunuz bir olay oluyor. Ama çok zeki, çok çalışkan, herhangi bir psikolojik sorunu olması mümkün olmayan kıymetli evlatlarımız bir bakıyorsunuz intihar etmiş. Üzerine giden oldu mu? yok. Ama şimdi bütün bunların hepsinin üzerine gidiyoruz ve bu alanda çalışan herkesi hem daha iyi koruyoruz, hem de her tarafı dört gözle takip ediyoruz. Savunma sanayi konusunda üniversitelerimizle, savunma sanayimizle, iş adamlarımızla iş birliği ile geleceğe, Türkiye’yi taşımamız lazım\" dedi.

S-400 FÜZELERİ HAVA SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRECEK

Türkiye’nin S-400 füzelerini almak istemesine herkesin karşı çıktığını söyleyen Bozdağ şöyle devam etti:

“Bizim hava savunma sitemimiz olmasın mı? Havadan bir füze atıldığında Türkiye olarak bu füzeyi etkisiz hale getirecek bir savunma aracına sahip olmayalım mı?. Şimdi bakın Suriye’de karışıklık var, Almanya, Hollanda ve değişik NATO ülkeleri yardım ettiler, geçirdiler. Biz diyoruz ki kendimiz yapalım. Bizim paramız var. Alalım, \'olmaz\' diyorlar. \'Siz verin, sizden alalım\' olmaz. \'O zaman biz başkasından alalım\' gene olmaz. Biz kendimiz üretmek istiyoruz. \'Başkasından alalım\' o da olmaz. Ne yapacağız biz o zaman; başımıza bir felaket geldiği zaman sizin kapınızda yalvar yakar mı olacağız? Elimizde imkanlarımız var, biz kendi imkanlarımızla bu adımı atabiliriz ve atıyoruz. Allah\'ın izniyle de attık. Anlaşma imzalandı, kaparolar verildi ve Türkiye S-400 füzesini alacak ve hava savunma sistemini bununla daha da güçlü hale getirecektir. Pek çok konuda bilim adamlarımızın üreteceği katkılarla biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Savunma sanayi alanında ülkemizin güçlenmesi, Türkiye’nin dünyada ve bölgede daha güçlü olmasına yol açacak. Sadece ekonomimiz yetmez, bu alanda da çok güçlü olmamız lazım. Bunun üzerinde ciddiyetle durduk, durmaya da devam edeceğiz.\"

İKAZLARA RAĞMEN REFERANDUM OLSA, KARŞILIĞI DA OLUR

Irak\'ın kuzeyinde bir oldu bittiye Türkiye\'nin izin vermeyeceğini belirten Bozdağ, dünyanın bunu istemediğini söyledi. Ancak tüm uyarılara rağmen referandumun yapılmak istendiğini belirten Bozdağ, \"Ama orada \'ben bunu yapacağım\' diyen bir hastalıklı zihniyet var. Çok net söylüyorum; bölgede yapılacak, hangi hesapla, hangi niyetle olursa olsun, bu tür adımlar bölgenin güvenliğini ortadan kaldırır, huzuru, barışı, istikrarı, bombalar. Sadece bölgenin değil, bölgedeki ülkelerin de pek çok şekilde bundan zarar görmesine yol açar. Hiç kimse de bu zararın doğmasına izin vermez. Türkiye Irak bölgesel yönetimine bugüne kadar destek oldu, bundan sonra da iyi niyetli şeyler olursa aynı şekilde destek olmaya devam eder. Ama eğer Türkiye\'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini tehdit edecek, bütün bu uyarılara ve ikazlara rağmen referandum adımını atarsa, bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, cuma günü Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu toplanacak ve bu konuda Türkiye\'nin atacağı en son adımları kararlaştırıp, bütün dünyaya ilan edeceğiz\" diye konuştu.



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